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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1698
Сын: Колосов Данила Леонтьевич
Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Ефимович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Ефимович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1733
Сын: Колосов Иван Леонтьевич Же
Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Ефимович
д. Подсмуринская