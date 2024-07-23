Колосов Лев (Леонтий) Ефимович
Место рожденияд. Подсмуринская Ентальской волости
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Колосов Ефим Борисов
Мать: ?
д. Подсмуринская Ентальской волости
Рождение ребёнка
1698
Сын: Колосов Данила Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1733
Сын: Колосов Иван Леонтьевич Же
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно