Колосов Лев (Леонтий) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Лев (Леонтий) Ефимович

Место рождения

д. Подсмуринская Ентальской волости

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Колосов Ефим Борисов

Мать: ?

д. Подсмуринская Ентальской волости
Рождение ребёнка
1698

Сын: Колосов Данила Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1716

Сын: Колосов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1733

Сын: Колосов Иван Леонтьевич Же

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно

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