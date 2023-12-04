Овчарик Ульяна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарик Ульяна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

08.09.1824 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Овчарик Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коворотуша Дмитрий Максимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Бракосочетание
До 1780 ст.

Муж: Коворотуша Дмитрий Максимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата бракосочетания определена по году рождения первого ребёнка
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: Лавренко Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Коворотуша Дмитрий Максимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: Даценко Агафия Дмитриевна

Отец ребёнка: Коворотуша Дмитрий Максимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 75 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=967
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Овчарик Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Коворотуша Дмитрий Максимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Коворотуша Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Коворотуша Дмитрий Максимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Упоминание
1793 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 75 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=938
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Овчарик Евсевий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коворотуша Дмитрий Максимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Овчарик Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Коворотуша Дмитрий Максимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
11.06.1802 ст.

Дочь: Овчарик Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Коворотуша Дмитрий Максимович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 25 от 11.06.1802, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=541
Упоминание
1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 144 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=299
Упоминание
1811 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 118 [ГАЧО 679.1.446] https://www.familysearch.org/search/film/007779756?i=615
Упоминание
1813 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 118 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=846
Смерть
08.09.1824 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 41 от 08.09.1824, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=864 В записи допущены ошибки в отчествах
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