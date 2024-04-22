Лавренко (Овчарик) Васса Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1785 ст.
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Исповедная ведомость, двор 75 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=967
Упоминание
1793 ст.
Исповедная ведомость, двор 75 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=938
Бракосочетание
05.02.1805 ст.
Запись в метрической книге о заключении брака № 14 от 05.02.1805, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=619
Упоминание
1806 ст.
Исповедная ведомость, двор 138 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=294
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Отец ребёнка: Лавренко Трофим Кузьмич
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1813 г.
Упоминание
1811 ст.
Исповедная ведомость, двор 112 [ГАЧО 679.1.446] https://www.familysearch.org/search/film/007779756?i=612
Упоминание
1813 ст.
Исповедная ведомость, двор 112 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=845
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Лавренко Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Лавренко Трофим Кузьмич
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1818 г.
Упоминание
1818 ст.
Исповедная ведомость, двор 118 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=338
Смерть
Неизвестно