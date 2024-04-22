Лавренко (Овчарик) Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренко (Овчарик) Васса Дмитриевна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: Коворотуша Дмитрий Максимович

Мать: Овчарик Ульяна Макаровна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 75 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=967
Упоминание
1793 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 75 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=938
Бракосочетание
05.02.1805 ст.

Муж: Лавренко Трофим Кузьмич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о заключении брака № 14 от 05.02.1805, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=619
Упоминание
1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 138 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=294
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Лавренко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Лавренко Трофим Кузьмич

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1813 г.
Упоминание
1811 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 112 [ГАЧО 679.1.446] https://www.familysearch.org/search/film/007779756?i=612
Упоминание
1813 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 112 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=845
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Лавренко Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Лавренко Трофим Кузьмич

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1818 г.
Упоминание
1818 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 118 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=338
Смерть
Неизвестно
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