Овчарик Агриппина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1802 ст.
Дата смерти01.08.1806 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1802 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 25 от 11.06.1802, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=541
Смерть
01.08.1806 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 31 от 03.08.1806, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=659
Похороны
03.08.1806 ст.