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Овчарик Агриппина Дмитриевна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

11.06.1802 ст.

Дата смерти

01.08.1806 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1802 ст.

Отец: Коворотуша Дмитрий Максимович

Мать: Овчарик Ульяна Макаровна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 25 от 11.06.1802, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=541
Смерть
01.08.1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 31 от 03.08.1806, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=659
Похороны
03.08.1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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