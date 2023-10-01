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Пучинкина Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Иван Степанов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Пучинкин Михайло Иванов

Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пученкина Февронья Иванова

Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пучинкин Антон Иванов

Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пученкина Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пученкина Анна Иванова

Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пученкина Марья Иванова

Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пучинкин Семен Иванов

Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 85 поз 8-й рев-198
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 158 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Смерть
Неизвестно

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