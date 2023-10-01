Пучинкина Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пученкина Февронья Иванова
Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пученкина Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пученкина Анна Иванова
Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пученкина Марья Иванова
Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пучинкин Иван Степанов
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 85 поз 8-й рев-198
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 158 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Смерть
Неизвестно