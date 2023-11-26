Пучинкин Антон Иванов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пучинкин Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 85 поз 8-й рев-198
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пучинкина Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пучинкина Ольга Антонова
Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пучинкина Марфа Антонова
Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 159 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Смерть
Неизвестно