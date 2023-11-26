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Пучинкин Антон Иванов

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пучинкин Иван Степанов

Мать: Пучинкина Елена Антоновна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Марья Герасимова

Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 85 поз 8-й рев-198
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пучинкина Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пучинкин Егор Антонович

Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пучинкина Ольга Антонова

Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пучинкина Марфа Антонова

Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пучинкин Петр Антонович

Мать ребёнка: Пучинкина Марья Герасимова

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 159 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Смерть
Неизвестно

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