Насыров Гусман
Место рожденияЧувашская АССР, Козловский р-н, д. Янгильдино
Дата рождения23.04.1914
Дата смерти03.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Насыров Гусман Мирзазянович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1914 Дата призыва: 09.08.1945 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 03.09.1945 П... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Насыров Гусман Мирзазянович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1914 Чувашская АССР, Козловский р-н, д. Янгильдино. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
12.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова Рабига Галиулловна
Рождение ребёнка
10.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова Рабига Галиулловна
Смерть
03.02.1993