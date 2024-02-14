Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович

Место рождения

Кармыш ( сейчас Янгильдино), Чувашия

Дата рождения

25.08.1878

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1878

Отец: Габдельнасыр Нигматуллов

Мать: Мафтуха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Минкина) Мунира Нурулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Минкина) Рабига Нурулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Насырова) Фатыма

Мать ребёнка: Сакина Сабитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакина Сабитовна

Рождение ребёнка
05.12.1908

Дочь: Шигапова (Насырова) Суфия

Мать ребёнка: (Минкина) Рабига Нурулловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Насырова) Фардегалия

Мать ребёнка: (Минкина) Рабига Нурулловна

Рождение ребёнка
23.04.1914

Сын: Насыров Гусман

Мать ребёнка: (Минкина) Рабига Нурулловна

Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Галиуллина (Насырова) Файруза

Мать ребёнка: (Минкина) Рабига Нурулловна

Рождение ребёнка
25.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Минкина) Мунира Нурулловна

Смерть
1946

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