Хусаинова Рабига Галиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова Рабига Галиулловна

Место рождения

Кульбаши Зеленодольский район

Дата рождения

19.04.1913

Дата смерти

04.11.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насыров Гусман

Рождение ребёнка
12.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Гусман

Рождение ребёнка
10.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Гусман

Смерть
04.11.1993

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