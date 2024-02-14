Хусаинова Рабига Галиулловна
Место рожденияКульбаши Зеленодольский район
Дата рождения19.04.1913
Дата смерти04.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насыров Гусман
Рождение ребёнка
12.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насыров Гусман
Рождение ребёнка
10.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насыров Гусман
Смерть
04.11.1993