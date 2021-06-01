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Корягин Василий Кузьмич

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Место рождения

Батагов, Жиздриский район, Брянская область

Дата рождения

07.02.1930

Дата смерти

01.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930

Отец: Корягин Кузьма Владимирович

Мать: Корягина Елизавета Никоноровна

Батагов, Жиздриский район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корягина Валентина Леонтьевна

Конотоп, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
Партийная работа, ж/д работник, активный пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Конотоп, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корягина Валентина Леонтьевна

Смерть
01.06.2021
Харьков, Харківська область
Причина смерти: От старости
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