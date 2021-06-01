Корягин Василий Кузьмич
Место рожденияБатагов, Жиздриский район, Брянская область
Дата рождения07.02.1930
Дата смерти01.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930
Батагов, Жиздриский район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корягина Валентина Леонтьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Партийная работа, ж/д работник, активный пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2021
Харьков, Харківська область
Причина смерти: От старости