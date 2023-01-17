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Корягин Кузьма Владимирович

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Место рождения

Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.11.1908

Дата смерти

05.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1908

Отец: Корягин Владимир Максимомич

Мать: Корягина Агрипина Николаевна

Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.02.1930

Сын: Корягин Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Корягина Елизавета Никоноровна

Батагов, Жиздриский район, Брянская область
Бракосочетание
08.10.1965

Жена: Корягина Елизавета Никоноровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер в колхозе, щахтер
Отбывание наказания
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
05.05.1983
Конотоп, Сумська область
Причина смерти: Атеросклеротичный кардиосклероз
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