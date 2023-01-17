Корягин Кузьма Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.11.1908
Дата смерти05.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1908
Рождение ребёнка
07.02.1930
Мать ребёнка: Корягина Елизавета Никоноровна
Батагов, Жиздриский район, Брянская область
Бракосочетание
08.10.1965
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер в колхозе, щахтер
Отбывание наказания
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1983
Конотоп, Сумська область
Причина смерти: Атеросклеротичный кардиосклероз