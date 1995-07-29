Корягина (Федяева) Елизавета Никоноровна
Место рождения
Дата рождения14.09.1907
Дата смерти29.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1907
Отец: Федяев Никанор Давидович
Мать: Федяева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1930
Отец ребёнка: Корягин Кузьма Владимирович
Батагов, Жиздриский район, Брянская область
Бракосочетание
08.10.1965
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1995
Конотоп, Сумська область
Причина смерти: Цереброспероз