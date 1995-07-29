Корягина (Федяева) Елизавета Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина (Федяева) Елизавета Никоноровна

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Место рождения

Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.09.1907

Дата смерти

29.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1907

Отец: Федяев Никанор Давидович

Мать: Федяева Пелагея Ивановна

Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.02.1930

Сын: Корягин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Корягин Кузьма Владимирович

Батагов, Жиздриский район, Брянская область
Бракосочетание
08.10.1965

Муж: Корягин Кузьма Владимирович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
29.07.1995
Конотоп, Сумська область
Причина смерти: Цереброспероз
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