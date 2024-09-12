Толстая Анна Ильинична
женский, родилась 10.02.1986
МатьТолстая (Лебедко) Наталья Анатольевна04.12.1964 г.р.
ОтецТолстой Илья Ильич04.12.1954 г.р.
Супруги
Каркишко Григорий Николаевич21.04.1985 г.р.
Дети
Каркишко Николай Григорьевич10.06.2004 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2004
Сын: Каркишко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Каркишко Григорий Николаевич
Москва, город федерального значения Москва