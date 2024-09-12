Толстой Илья Ильич 04.12.1954 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Илья Ильич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.12.1954, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Толстая (Карпенко) Рита Александровна16.07.1930 г.р.
Отец
Толстой Илья Владимирович29.06.1930 г.р.
Супруги
Толстая (Лебедко) Наталья Анатольевна04.12.1964 г.р.
Дети
Толстая Анна Ильинична10.02.1986 г.р.
Толстой Илья Ильич31.03.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1954

Отец: Толстой Илья Владимирович

Мать: Толстая (Карпенко) Рита Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая (Лебедко) Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
10.02.1986

Дочь: Толстая Анна Ильинична

Мать ребёнка: Толстая (Лебедко) Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
31.03.1987

Сын: Толстой Илья Ильич

Мать ребёнка: Толстая (Лебедко) Наталья Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва

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