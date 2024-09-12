Толстой Илья Ильич
мужской, родился 04.12.1954, Москва, город федерального значения Москва
МатьТолстая (Карпенко) Рита Александровна16.07.1930 г.р.
ОтецТолстой Илья Владимирович29.06.1930 г.р.
Супруги
Толстая (Лебедко) Наталья Анатольевна04.12.1964 г.р.
Дети
Толстая Анна Ильинична10.02.1986 г.р.
Толстой Илья Ильич31.03.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1954
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1986
Дочь: Толстая Анна Ильинична
Мать ребёнка: Толстая (Лебедко) Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
31.03.1987
Сын: Толстой Илья Ильич
Мать ребёнка: Толстая (Лебедко) Наталья Анатольевна
Москва, город федерального значения Москва