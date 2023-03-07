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Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

21.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
10.11.1871

Муж: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1873

Дочь: Степанида Арсентьевна

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
02.12.1877

Сын: Каргин Николай Арсентьевич

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
28.06.1880

Сын: Каргин- Нечаев Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
10.09.1883

Сын: Каргин- Нечаев Никита Арсениев

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
14.07.1885

Сын: Каргин- Нечаев Владимир Арсениев

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
24.03.1887

Дочь: Мария Арсениева

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
24.09.1890

Сын: Каргин- Нечаев Сергей Арсентиев

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Смерть
21.10.1894
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