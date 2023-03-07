Марфа Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти21.10.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1871
Рождение ребёнка
07.11.1873
Дочь: Степанида Арсентьевна
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Рождение ребёнка
02.12.1877
Сын: Каргин Николай Арсентьевич
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1880
Сын: Каргин- Нечаев Иван Арсентьевич
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Рождение ребёнка
10.09.1883
Сын: Каргин- Нечаев Никита Арсениев
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1885
Сын: Каргин- Нечаев Владимир Арсениев
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1887
Дочь: Мария Арсениева
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1890
Сын: Каргин- Нечаев Сергей Арсентиев
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Смерть
21.10.1894