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Каргин- Нечаев Иван Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1880

Отец: Каргин Арсений Петрович

Мать: Марфа Дмитриевна

Бракосочетание
28.?.1901

Жена: Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
10.11.1902

Сын: Каргин- Нечаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
07.09.1905

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
06.09.1908

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
18.09.1911

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Смерть
Неизвестно
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