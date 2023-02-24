Каргин- Нечаев Иван Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
28.06.1880
Отец: Каргин Арсений Петрович
Мать: Марфа Дмитриевна
Бракосочетание
28.?.1901
Жена: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
10.11.1902
Сын: Каргин- Нечаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
07.09.1905
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
06.09.1908
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
18.09.1911
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
27.09.1913
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Смерть
Неизвестно