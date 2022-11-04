Аронштам Григорий Наумович 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аронштам Григорий Наумович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1893, Борзна, Чернігівська область

умер 19.03.1938, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Аронштам НаумНеизвестно г.р.
Мать
Аронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна1874 г.р.
Супруги
Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна14.03.1900 г.р.
Дети
Ганкина (Аронштам) Муза Григорьевна17.09.1927 г.р.
Мозолевская (Аронштам) Екатерина Григорьевна08.11.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Аронштам Наум

Мать: Аронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна

Борзна, Чернігівська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1927

Дочь: Ганкина (Аронштам) Муза Григорьевна

Мать ребёнка: Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1930

Дочь: Мозолевская (Аронштам) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
19.03.1938
Москва, город федерального значения Москва

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