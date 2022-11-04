Аронштам Григорий Наумович
мужской, родился 1893, Борзна, Чернігівська область
умер 19.03.1938, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАронштам НаумНеизвестно г.р.
МатьАронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна1874 г.р.
Супруги
Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна14.03.1900 г.р.
Дети
Ганкина (Аронштам) Муза Григорьевна17.09.1927 г.р.
Мозолевская (Аронштам) Екатерина Григорьевна08.11.1930 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Борзна, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1927
Дочь: Ганкина (Аронштам) Муза Григорьевна
Мать ребёнка: Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1930
Дочь: Мозолевская (Аронштам) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.03.1938
Москва, город федерального значения Москва