Аронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Ульянский Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Аронштам Григорий Наумович
Отец ребёнка: Аронштам Наум
Борзна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Аронштам Наум
Рождение ребёнка
08.06.1896
Отец ребёнка: Аронштам Наум
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Аронштам Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аронштам Эсфирь Наумовна
Отец ребёнка: Аронштам Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аронштам Наум
Смерть
Неизвестно