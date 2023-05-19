Аронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна

Аронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна

avatar

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ульянский Григорий

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Аронштам Григорий Наумович

Отец ребёнка: Аронштам Наум

Борзна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Аронштам Илья Наумович

Отец ребёнка: Аронштам Наум

Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
08.06.1896

Сын: Аронштам Лазарь Наумович

Отец ребёнка: Аронштам Наум

Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Аронштам Борис Наумович

Отец ребёнка: Аронштам Наум

Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аронштам Эсфирь Наумовна

Отец ребёнка: Аронштам Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аронштам Наум

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close