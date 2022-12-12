Аронштам Лазарь Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАронштам Лазарь Наумович

Аронштам Лазарь Наумович

avatar

Место рождения

Ромны, Сумська область

Дата рождения

08.06.1896

Дата смерти

25.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1896

Отец: Аронштам Наум

Мать: Аронштам Екатерина Григорьевна

Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Аронштам Юрий Лазаревич

Мать ребёнка: Вожлакова Лидия Терентьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вожлакова Лидия Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриневич Нина Евгеньевна

Смерть
25.03.1938
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close