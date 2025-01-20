Аронштам Лазарь Наумович
мужской, родился 08.06.1896, Ромны, Сумська область
умер 25.03.1938, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАронштам НаумНеизвестно г.р.
МатьАронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна1874 г.р.
Супруги
Вожлакова Лидия Терентьевна1906 г.р.
Гриневич Нина Евгеньевна1900 г.р.
Дети
Аронштам Юрий Лазаревич1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1896
Ромны, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриневич Нина Евгеньевна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Вожлакова Лидия Терентьевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
25.03.1938
Москва, город федерального значения Москва