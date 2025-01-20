Аронштам Лазарь Наумович 08.06.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аронштам Лазарь Наумович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.06.1896, Ромны, Сумська область

умер 25.03.1938, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Аронштам НаумНеизвестно г.р.
Мать
Аронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна1874 г.р.
Супруги
Вожлакова Лидия Терентьевна1906 г.р.
Гриневич Нина Евгеньевна1900 г.р.
Дети
Аронштам Юрий Лазаревич1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1896

Отец: Аронштам Наум

Мать: Аронштам (Ульянская) Екатерина Григорьевна

Ромны, Сумська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вожлакова Лидия Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриневич Нина Евгеньевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Аронштам Юрий Лазаревич

Мать ребёнка: Вожлакова Лидия Терентьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Смерть
25.03.1938
Москва, город федерального значения Москва

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