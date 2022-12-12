Аронштам Лазарь Наумович
Место рождения
Дата рождения08.06.1896
Дата смерти25.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1896
Отец: Аронштам Наум
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Вожлакова Лидия Терентьевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриневич Нина Евгеньевна
Смерть
25.03.1938
Москва, город федерального значения Москва