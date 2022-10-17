Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1900
Дата смерти10.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухарев С. В.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1917
Отец ребёнка: Герасимов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
10.10.1923
Дочь: Мутовкина Диана Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
17.09.1927
Дочь: Ганкина (Аронштам) Муза Григорьевна
Отец ребёнка: Аронштам Григорий Наумович
Рождение ребёнка
08.11.1930
Дочь: Мозолевская (Аронштам) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Аронштам Григорий Наумович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.05.1983