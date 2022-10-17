Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нухрат (Матвеева) Антонина Ивановна

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Место рождения

Малый Менеуз, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.1900

Дата смерти

10.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Менеуз, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аронштам Григорий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев С. В.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
05.11.1917

Сын: Герасимов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
10.10.1923

Дочь: Мутовкина Диана Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
17.09.1927

Дочь: Ганкина (Аронштам) Муза Григорьевна

Отец ребёнка: Аронштам Григорий Наумович

Рождение ребёнка
08.11.1930

Дочь: Мозолевская (Аронштам) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Аронштам Григорий Наумович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.05.1983

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