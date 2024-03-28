Свиридов Данил Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1799
Сын: Свиридов Сергей Данилович
Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Свиридов Григорий Данилович
Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Свиридов Михаил Данилович
Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Волкова (Свиридова) Авдотья Даниловна
Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Есакова (Свиридова) Федосья Даниловна
Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Есакова (Свиридова) Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Подымова (Свиридова) Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна
Смерть
Неизвестно