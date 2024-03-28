Свиридов Данил Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Данил Елисеевич

Место рождения

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Свиридов Елисей Аввакумович

Мать: Свиридова (Лаптева) Арина Степановна

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Свиридов Сергей Данилович

Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Свиридов Григорий Данилович

Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Свиридов Михаил Данилович

Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Волкова (Свиридова) Авдотья Даниловна

Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Есакова (Свиридова) Федосья Даниловна

Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Есакова (Свиридова) Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Подымова (Свиридова) Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Свиридова Аграфена Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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