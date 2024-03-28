Свиридова Аграфена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридова Аграфена Яковлевна

Свиридова Аграфена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Свиридов Сергей Данилович

Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Свиридов Григорий Данилович

Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Свиридов Михаил Данилович

Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Волкова (Свиридова) Авдотья Даниловна

Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Есакова (Свиридова) Федосья Даниловна

Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Есакова (Свиридова) Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Подымова (Свиридова) Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.