Свиридова Аграфена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Свиридов Сергей Данилович
Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Свиридов Григорий Данилович
Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Свиридов Михаил Данилович
Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Волкова (Свиридова) Авдотья Даниловна
Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Есакова (Свиридова) Федосья Даниловна
Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Есакова (Свиридова) Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Подымова (Свиридова) Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Свиридов Данил Елисеевич
Смерть
Неизвестно