Подымова (Свиридова) Дарья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Подымова Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Подымова) Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
21.01.1853
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.09.1854
Дочь: (Подымова) Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Подымов Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Подымова) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
21.05.1862
Сын: Подымов Никифор Игнатьевич
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич