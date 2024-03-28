Подымова (Свиридова) Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова (Свиридова) Дарья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Свиридов Данил Елисеевич

Мать: Свиридова Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Подымова Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Подымова) Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
21.01.1853

Сын: Подымов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.09.1854

Дочь: (Подымова) Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Подымов Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Подымова) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
21.05.1862

Сын: Подымов Никифор Игнатьевич

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

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