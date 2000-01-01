Дивов Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смерти1691
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: Дивов Яков Еремеевич
Мать: Дивова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Семен Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Филат Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Федор (Федул) Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1691