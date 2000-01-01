Дивов Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивов Петр Яковлевич

Дивов Петр Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

1691

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: Дивов Яков Еремеевич

Мать: Дивова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Семен Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Филат Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Федор (Федул) Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1691
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close