Дивов Яков Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1620
Дата смерти1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620
Отец: Дивов Еремей (Ширяевич)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1650
Мать ребёнка: Дивова Евдокия
Рождение ребёнка
1651
Сын: Дивов Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Дивова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Тит Яковлевич
Мать ребёнка: Дивова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дивова Евдокия
Смерть
1700