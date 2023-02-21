Дивов Яков Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивов Яков Еремеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1620

Дата смерти

1700

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620

Отец: Дивов Еремей (Ширяевич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Дивов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Дивова Евдокия

Рождение ребёнка
1651

Сын: Дивов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Дивова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Тит Яковлевич

Мать ребёнка: Дивова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Дивова Евдокия

Смерть
1700
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