Дивов Федор (Федул) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дивов Петр Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1710
Сын: Дивов Никифор (Федорович)
Мать ребёнка: Дивова Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболоцкая Марья (Федоровна)
Мать ребёнка: Дивова Прасковья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно