Тихон Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихон Егоров

Тихон Егоров

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.
Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Егор Симионов

Мать: Пелагея Евсеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Фома Тихонов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ефим Тихонов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сильвёрсткин Гаврила Тихонов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Илья Тихонов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Антонова

вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильева

Смерть
1848
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close