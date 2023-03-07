Тихон Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Егор Симионов
Мать: Пелагея Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Фома Тихонов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ефим Тихонов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Сильвёрсткин Гаврила Тихонов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Илья Тихонов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Антонова
вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильева
Смерть
1848