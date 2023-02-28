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Егор Симионов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Симион Тимофеев

Мать: Агафья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Марья Егорова

Мать ребёнка: Пелагея Евсеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Селивёрст Егоров

Мать ребёнка: Пелагея Евсеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марфа Егорова

Мать ребёнка: Пелагея Евсеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Тихон Егоров

Мать ребёнка: Пелагея Евсеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Евсеева

Смерть
Неизвестно
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