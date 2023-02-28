Егор Симионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Симион Тимофеев
Мать: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Марья Егорова
Мать ребёнка: Пелагея Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Селивёрст Егоров
Мать ребёнка: Пелагея Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марфа Егорова
Мать ребёнка: Пелагея Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Тихон Егоров
Мать ребёнка: Пелагея Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Евсеева
Смерть
Неизвестно