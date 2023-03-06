Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Егор Симионов
Отец ребёнка: Симион Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Федосия Симионова
Отец ребёнка: Симион Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Назар Семёнов
Отец ребёнка: Симион Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симион Тимофеев
Смерть
Неизвестно