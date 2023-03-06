Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Егор Симионов

Отец ребёнка: Симион Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Федосия Симионова

Отец ребёнка: Симион Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Назар Семёнов

Отец ребёнка: Симион Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симион Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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