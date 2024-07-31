Шпилева Ксения (Анисья) Федоровна
Место рожденияд. Звегинцево, Дмитриевской округи, Курского уезда
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Егор
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Шпилева) Ерина
Отец ребёнка: Шпилев Егор
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шпилев Егор
Отец ребёнка: Шпилев Егор
Смерть
Неизвестно