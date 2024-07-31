Шпилева Ксения (Анисья) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Ксения (Анисья) Федоровна

Место рождения

д. Звегинцево, Дмитриевской округи, Курского уезда

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Егор

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Шпилева) Ерина

Отец ребёнка: Шпилев Егор

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шпилев Егор

Отец ребёнка: Шпилев Егор

Смерть
Неизвестно

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