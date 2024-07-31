Шпилев Егор
Место рожденияд. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда
Дата рождения1791
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Шпилев Егор
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шпилев Григорий
Мать ребёнка: Шпилева Аксинья Клименова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шпилев Василий
Мать ребёнка: Шпилева Аксинья Клименова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шпилев Алексей
Мать ребёнка: Шпилева Аксинья Клименова