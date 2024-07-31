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Шпилев Егор

Место рождения

д. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда

Дата рождения

1791

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Шпилев Егор

Мать: Шпилева Ксения (Анисья) Федоровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шпилев Григорий

Мать ребёнка: Шпилева Аксинья Клименова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шпилев Василий

Мать ребёнка: Шпилева Аксинья Клименова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шпилев Алексей

Мать ребёнка: Шпилева Аксинья Клименова

Смерть
1855

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