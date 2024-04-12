(Некрасова) Васса Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Васса Лаврентьевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.08.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1805

Отец: Некрасов (коськов) Лаврентий Петрович

Мать: Некрасова Ефимья Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1829

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Некрасов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Хиония Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Стефан Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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