(Некрасова) Васса Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1805
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов
Рождение ребёнка
07.07.1829
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Хиония Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно