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Некрасов Иван Стефанов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Некрасов Стефан Иванов

Мать: Васса Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Александра Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.01.1865

Жена: Некрасова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1865

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Любовь Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1882

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Любовь Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Александра Евдокимовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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