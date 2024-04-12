Некрасов Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Некрасов Стефан Иванов
Мать: Васса Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Александра Евдокимовна
Бракосочетание
10.01.1865
Рождение ребёнка
27.11.1865
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1882
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно