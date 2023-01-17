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Осипов Евдоким Трофимович
Осипов Евдоким Трофимович
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Место рождения
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
28.07.1879
Пол
Мужской
Отец
Осипов Трофим Георгиевич
1849 г.р.
Мать
Осипова (Сухачева) Евдокия Михайловна
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1879
Отец:
Осипов Трофим Георгиевич
Мать:
Осипова Евдокия Михайловна
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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