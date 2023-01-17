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Осипов Евдоким Трофимович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1879

Отец: Осипов Трофим Георгиевич

Мать: Осипова Евдокия Михайловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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