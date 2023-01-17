Осипова (Сухачева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Сухачева) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1870

Муж: Осипов Трофим Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Матрона Трофимовна

Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич

Рождение ребёнка
24.08.1875

Сын: Осипов Адриан Трофимович

Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1878

Сын: Осипов Никита Трофимович

Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1879

Сын: Осипов Евдоким Трофимович

Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Шишкина Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич

Рождение ребёнка
13.01.1885

Сын: Осипов Антоний Трофимович

Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1886

Сын: Осипов Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Осипов Стефан Трофимович

Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1892

Дочь: Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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