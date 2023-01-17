Осипова (Сухачева) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1870
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Матрона Трофимовна
Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
24.08.1875
Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
25.05.1878
Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
28.07.1879
Сын: Осипов Евдоким Трофимович
Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Шишкина Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
13.01.1885
Сын: Осипов Антоний Трофимович
Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
03.09.1886
Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
20.10.1890
Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
21.05.1892
Дочь: Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Осипов Трофим Георгиевич
Смерть
Неизвестно