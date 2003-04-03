Сысоев Илья Александрович
Место рожденияТульская область Епифанский район с.Ольховец
Дата рождения01.08.1924
Дата смерти03.04.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1924
Тульская область Епифанский район с.Ольховец
Рождение ребёнка
06.03.1958
Мать ребёнка: Сысоева Клавдия Сергеевна
Колендо, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Валерий Ильич
Мать ребёнка: Сысоева Клавдия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хикматова Елена Ильинична
Мать ребёнка: Сысоева Клавдия Сергеевна
Смерть
03.04.2003
Оха, Охинский, Сахалинская область