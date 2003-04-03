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Сысоев Илья Александрович

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Место рождения

Тульская область Епифанский район с.Ольховец

Дата рождения

01.08.1924

Дата смерти

03.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1924

Отец: Сысоев Александр Васильевич

Мать: Сысоева Мавра Терентьевна

Тульская область Епифанский район с.Ольховец
Рождение ребёнка
06.03.1958

Сын: Сысоев Владимир Ильич

Мать ребёнка: Сысоева Клавдия Сергеевна

Колендо, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Валерий Ильич

Мать ребёнка: Сысоева Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хикматова Елена Ильинична

Мать ребёнка: Сысоева Клавдия Сергеевна

Смерть
03.04.2003
Оха, Охинский, Сахалинская область
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