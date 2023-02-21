Сысоева Мавра Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Мавра Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1924

Сын: Сысоев Илья Александрович

Отец ребёнка: Сысоев Александр Васильевич

Тульская область Епифанский район с.Ольховец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Вера Александровна

Отец ребёнка: Сысоев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Александра

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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