Сысоева Мавра Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1924
Сын: Сысоев Илья Александрович
Отец ребёнка: Сысоев Александр Васильевич
Тульская область Епифанский район с.Ольховец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Вера Александровна
Отец ребёнка: Сысоев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Александра
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно