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Адам Иванович

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Место рождения

Брестская область, с. Рудня

Дата рождения

19.03.1932

Дата смерти

04.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Брестская область, с. Рудня
Рождение ребёнка
25.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наиля

г. Верхний Тагил, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наиля

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наиля

Смерть
04.11.1997
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