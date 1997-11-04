Адам Иванович
Место рожденияБрестская область, с. Рудня
Дата рождения19.03.1932
Дата смерти04.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Брестская область, с. Рудня
Рождение ребёнка
25.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наиля
г. Верхний Тагил, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наиля
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наиля
Смерть
04.11.1997