Мартемьянова (Мартемьянова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Мартемьянова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Мартемьянов Вячеслав

Отец ребёнка: Мартемьянов Макинск, Некрасова 40 Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Макинск, Некрасова 40 Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Макинск, Некрасова 40 Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Макинск, Некрасова 40 Василий Ильич

Смерть
Неизвестно
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