Мартемьянов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартемьянов Вячеслав

Мартемьянов Вячеслав

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Мартемьянов Макинск, Некрасова 40 Василий Ильич

Мать: Мартемьянова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close