Мартемьянов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1993