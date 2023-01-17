Титов Тит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Тит

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Место рождения

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

С 1880

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Фактически место рождения и проживания: Смоленская губерния, Духовщинский уезд, д. Котова
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Титов Владимир Титович

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Фактически, адрес рождения был такой: Смоленская губерния, Духовщинский уезд, д. Котова. Информация, указанная ниже содержится в документах на сайте Подвиг народа (возможно, что когда Титов В.Т. призы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Авдотья

Смерть
1941
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