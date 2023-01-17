Титов Тит
Место рождения
Дата рожденияС 1880
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Фактически место рождения и проживания: Смоленская губерния, Духовщинский уезд, д. Котова
Рождение ребёнка
07.07.1906
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Фактически, адрес рождения был такой: Смоленская губерния, Духовщинский уезд, д. Котова. Информация, указанная ниже содержится в документах на сайте Подвиг народа (возможно, что когда Титов В.Т. призы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Авдотья
Смерть
1941