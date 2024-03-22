Титова Авдотья
Место рождения
Дата рожденияС 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1885
Фактически: Смоленская губерния, Духовщинский уезд, д.Котова
Рождение ребёнка
07.07.1906
Отец ребёнка: Титов Тит
Фактически, адрес рождения был такой: Смоленская губерния, Духовщинский уезд, д. Котова. Информация, указанная ниже содержится в документах на сайте Подвиг народа (возможно, что когда Титов В.Т. призы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Тит
Смерть
Неизвестно