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Титов Владимир Титович

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Место рождения

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.07.1906

Дата смерти

06.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1906

Отец: Титов Тит

Мать: Титова Авдотья

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Фактически, адрес рождения был такой: Смоленская губерния, Духовщинский уезд, д. Котова. Информация, указанная ниже содержится в документах на сайте Подвиг народа (возможно, что когда Титов В.Т. призы... Показать все
Рождение ребёнка
С 1930

Сын: Титов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Котово, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
С 1930

Сын: Титов Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Котово, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1936

Дочь: Васильева Полина Владимировна

Мать ребёнка: Титова Наталья Филипьевна

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1946

Дочь: Авдеева Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Титова Наталья Филипьевна

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1949

Дочь: Зайцева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Титова Наталья Филипьевна

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Наталья Филипьевна

Смерть
06.12.1979
Жарковский, Жарковский муниципальный район, Тверская область
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