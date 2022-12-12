Титов Владимир Титович
Место рождения
Дата рождения07.07.1906
Дата смерти06.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1906
Отец: Титов Тит
Мать: Титова Авдотья
Фактически, адрес рождения был такой: Смоленская губерния, Духовщинский уезд, д. Котова. Информация, указанная ниже содержится в документах на сайте Подвиг народа (возможно, что когда Титов В.Т. призы... Показать все
Рождение ребёнка
С 1930
Сын: Титов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1930
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1936
Дочь: Васильева Полина Владимировна
Мать ребёнка: Титова Наталья Филипьевна
Рождение ребёнка
08.03.1946
Дочь: Авдеева Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Титова Наталья Филипьевна
Рождение ребёнка
18.07.1949
Дочь: Зайцева Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Титова Наталья Филипьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1979
Жарковский, Жарковский муниципальный район, Тверская область