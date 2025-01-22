Исаева, Авдюшина (Панкова?) Марина Филипповна
женский, родилась Около 1841, Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецФилип ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Исаев Евфимий1828 г.р.
Авдюшин КирикОколо 1843 г.р.
Дети
Исаев Савва02.12.1862 г.р.
Исаев АггейОколо 16.12.1864 г.р.Показать еще 5
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Рождение
Около 1841
Отец: Филип Иванович
Мать: не указана
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
15.01.1861
Муж: Исаев Евфимий
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.12.1862
Сын: Исаев Савва
Отец ребёнка: Исаев Евфимий
Рождение ребёнка
Около 16.12.1864
Сын: Исаев Аггей
Отец ребёнка: Исаев Евфимий
Рождение ребёнка
23.07.1867
Сын: Исаев Прохор
Отец ребёнка: Исаев Евфимий
Рождение ребёнка
09.08.1869
Отец ребёнка: Исаев Евфимий
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Селезнева (Исаев) Пелагея
Отец ребёнка: Исаев Евфимий
Рождение ребёнка
11.01.1876
Дочь: Смирнова (Исаева) Ирина
Отец ребёнка: Исаев Евфимий
Рождение ребёнка
16.11.1878
Сын: Исаев Платон
Отец ребёнка: Исаев Евфимий
Бракосочетание
16.09.1887
Муж: Авдюшин Кирик
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно