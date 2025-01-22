Исаева, Авдюшина (Панкова?) Марина Филипповна Около 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исаева, Авдюшина (Панкова?) Марина Филипповна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1841, Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Филип ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Исаев Евфимий1828 г.р.
Авдюшин КирикОколо 1843 г.р.
Дети
Исаев Савва02.12.1862 г.р.
Исаев АггейОколо 16.12.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Филип Иванович

Мать: не указана

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
15.01.1861

Муж: Исаев Евфимий

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
02.12.1862

Сын: Исаев Савва

Отец ребёнка: Исаев Евфимий

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 16.12.1864

Сын: Исаев Аггей

Отец ребёнка: Исаев Евфимий

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
23.07.1867

Сын: Исаев Прохор

Отец ребёнка: Исаев Евфимий

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
09.08.1869

Сын: Исаев Феодосий Ефимович

Отец ребёнка: Исаев Евфимий

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Селезнева (Исаев) Пелагея

Отец ребёнка: Исаев Евфимий

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
11.01.1876

Дочь: Смирнова (Исаева) Ирина

Отец ребёнка: Исаев Евфимий

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
16.11.1878

Сын: Исаев Платон

Отец ребёнка: Исаев Евфимий

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
16.09.1887

Муж: Авдюшин Кирик

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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