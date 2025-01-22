Исаев Аггей Около 16.12.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Исаев Аггей

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 16.12.1864, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер 03.07.1867, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Исаев Евфимий1828 г.р.
Мать
Исаева, Авдюшина (Панкова?) Марина ФилипповнаОколо 1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.12.1864

Отец: Исаев Евфимий

Мать: Исаева, Авдюшина (Панкова?) Марина Филипповна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
03.07.1867
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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