Исаев Аггей
мужской, родился Около 16.12.1864, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер 03.07.1867, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
ОтецИсаев Евфимий1828 г.р.
МатьИсаева, Авдюшина (Панкова?) Марина ФилипповнаОколо 1841 г.р.
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Рождение
Около 16.12.1864
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
03.07.1867
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область