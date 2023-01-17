Игнатенко (Путинцева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Путинцева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.04.1984

Дата смерти

11.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Воронина Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатенко Алексей Васильевич

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
17.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Алексей Васильевич

Смерть
11.12.1976
Дмитриевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
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