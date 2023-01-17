Игнатенко (Путинцева) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1984
Дата смерти11.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1928
Дочь: Воронина Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатенко Алексей Васильевич
Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
17.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1976
Дмитриевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область