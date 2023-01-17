Игнатенко Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1890
Дата смерти13.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1928
Дочь: Воронина Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Игнатенко Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1977
Дмитриевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область