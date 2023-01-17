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Игнатенко Алексей Васильевич

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Место рождения

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.03.1890

Дата смерти

13.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Воронина Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Игнатенко Мария Алексеевна

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Мария Алексеевна

Смерть
13.08.1977
Дмитриевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
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