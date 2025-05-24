Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиМежду 1834 и 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
7р НАРК ф 4 о18 д42/369 194 об - 195 №1 8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1
Рождение ребёнка
1811 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1813 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1815 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1821 ст.
Отец ребёнка: Калин Самойла Минович
8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1 9р НАРК ф 4 о18 д67/667 3 об - 4 №1 10р НАРК ф 4 о18 д74/722 6 об - 7 №5
Рождение ребёнка
1827 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Смерть
Между 1834 и 1850 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
9р НАРК ф 4 о18 д67/667 3 об - 4 №1