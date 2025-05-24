Анна Ивановна 1787 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Между 1834 и 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

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1821 г.р.
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ПК
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Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калин Самойла Минович

Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
7р НАРК ф 4 о18 д42/369 194 об - 195 №1 8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1
Рождение ребёнка
1811 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калин Самойла Минович

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1813 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калин Самойла Минович

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1815 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калин Самойла Минович

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Калин Яков Самойлович

Отец ребёнка: Калин Самойла Минович

Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1 9р НАРК ф 4 о18 д67/667 3 об - 4 №1 10р НАРК ф 4 о18 д74/722 6 об - 7 №5
Рождение ребёнка
1827 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калин Самойла Минович

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Смерть
Между 1834 и 1850 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
9р НАРК ф 4 о18 д67/667 3 об - 4 №1

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