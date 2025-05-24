Калин Самойла Минович
Место рождения
Дата рождения1782 ст.
Дата смерти05.04.1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Мина Евсеевич
Мать: Матрёна Степановна
5р НАРК ф 4 о18 д18/199 142 об - 143 6р НАРК ф 4 о18 д26/245 79 об - 80 №1 7р НАРК ф 4 о18 д42/369 194 об - 195 №1 8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1 9р НАРК ф 4 о18 д67/667 3 об - 4 №1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
7р НАРК ф 4 о18 д42/369 194 об - 195 №1 8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1
Рождение ребёнка
1811 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1813 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1815 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1821 ст.
Мать ребёнка: Анна Ивановна
8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1 9р НАРК ф 4 о18 д67/667 3 об - 4 №1 10р НАРК ф 4 о18 д74/722 6 об - 7 №5
Рождение ребёнка
1827 ст.
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Смерть
05.04.1856 ст.
от лихорадки МК 1856 ГАВО ф 496 о9 д76 385об-386 10р НАРК ф 4 о18 д74/722 6 об - 7 №5