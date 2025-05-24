Калин Самойла Минович 1782 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Калин Самойла Минович

Место рождения

Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

05.04.1856 ст.

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1752 г.р.

Жена

1787 г.р.

Дети

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1821 г.р.
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Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Мина Евсеевич

Мать: Матрёна Степановна

Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
5р НАРК ф 4 о18 д18/199 142 об - 143 6р НАРК ф 4 о18 д26/245 79 об - 80 №1 7р НАРК ф 4 о18 д42/369 194 об - 195 №1 8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1 9р НАРК ф 4 о18 д67/667 3 об - 4 №1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
7р НАРК ф 4 о18 д42/369 194 об - 195 №1 8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1
Рождение ребёнка
1811 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1813 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1815 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Калин Яков Самойлович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
8р НАРК ф 4 о18 д51/466 206 об - 207 №1 9р НАРК ф 4 о18 д67/667 3 об - 4 №1 10р НАРК ф 4 о18 д74/722 6 об - 7 №5
Рождение ребёнка
1827 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Смерть
05.04.1856 ст.
Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
от лихорадки МК 1856 ГАВО ф 496 о9 д76 385об-386 10р НАРК ф 4 о18 д74/722 6 об - 7 №5

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